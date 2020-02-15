3 boyutlu yazıcıyla üretildi (Dubai'deki bina rekorlar kitabına girdi)

Her geçen gün daha yetenekli hale gelen 3 boyutlu yazıcılar artık inşaat alanında da kullanılıyor. Dubai'deki iki katlı bina, 3D yazıcıyla üretilen edilen en büyük yapı olarak tarihe geçti. İşte ayrıntılar...

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