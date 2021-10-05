3 uygulamada 7 saat süren kesinti

Sosyal medya platformları Facebook, Instagram ve WhatsApp tarihinin en uzun süren erişim sıkıntısını yaşadı. Dünya nüfusunun yaklaşık dörtte birini etkileyen global sıkıntının nedenine ilişkin net bir açıklama gelmedi. Kesinti yaklaşık 7 saat sonra giderildi. Facebook hisseleri borsada yüzde 5 oranında değer kaybetti.

NTV Haber 05.10.2021 - 03:07 | Son Güncelleme : 05.10.2021 - 03:09

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