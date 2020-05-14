Akıllı kask ile yolcuların ateşi ölçülebilecek

Normalleşme sürecindeki İtalya, salgında olası bir ikinci dalganın önüne geçme çabasında... Bu kapsamda havaalanları için akıllı kasklar tasarlandı. Son teknoloji kasklar, yolcuların ateşini ölçebilecek.
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NTV 14.05.2020 - 12:00| Son Güncelleme : 14.05.2020 - 12:40
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