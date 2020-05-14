Akıllı kask ile yolcuların ateşi ölçülebilecek

Normalleşme sürecindeki İtalya, salgında olası bir ikinci dalganın önüne geçme çabasında... Bu kapsamda havaalanları için akıllı kasklar tasarlandı. Son teknoloji kasklar, yolcuların ateşini ölçebilecek.

NTV 14.05.2020 - 12:00 | Son Güncelleme : 14.05.2020 - 12:40

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