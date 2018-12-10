AKK kalkıyor! Peki faturalar artacak mı? (Taahhüt süresine dikkat!)

10.12.2018 - 14:53

Adil Kullanım Kotası (AKK) 31 Aralık 2018'de kalkacak. Peki kotasız internette kullanıcıları neler bekliyor. NTV Finans Cafe'de Melda Yücel Kocalp'in sorularını yanıtlayan Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun 1 Ocak itibariyle Türk Telekom’dan hizmet alan 10.6 milyon kullanıcının internet pekentlerinin otomatik olarak limitsiz internet pekentlerine çevrileceğini açıkladı. Dursun, kullanıcılarının limitsiz internetten taahhüt süreleri boyunca ek ödeme almadan yararlanacağının altını çizdi. Dursun, “1 ocak itibariyle kullanıcılar herhangi bir düşme söz konusu olmadan, aynı hız tecrübesini yaşamaya devam ederek ve ek hiçbir ücret ödemeyerek limitsiz internet kullanmaya başlıyor olacaklar. Dolayısıyla aslında tüketicilerimiz her anlamda kazançlı çıkacaklar. Biz de yıllardır yapmış olduğumuz altyapı yatırımının karşılığını tüketicilerimize sunuyor olacağız” dedi.