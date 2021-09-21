Andromeda Galaksisi’ni fotoğrafladı: Bu kadar ilgi olacağını düşünmemiştim
Samanyolu’na en yakın galaksi olan Andromeda, Uzay Fotoğrafçısı Uygar Mitat tarafından 5 günlük çalışmanın ardından fotoğraflandı. Mitat, sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılan fotoğrafın hikayesini NTV’ye anlattı. (Haber:Emirhan Ergen)
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NTV 21.09.2021 - 12:12| Son Güncelleme : 21.09.2021 - 12:21
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