Avustralya'da 'ilk cep telefonu tespit edebilen kamera'lar devreye girdi
Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde dünyanin ilk "cep telefonu tespit edebilen" kameraları devreye girdi. Kameralarla direksiyon başında telefon kullanım oranını düşürerek, trafik kazalarının önüne geçilmesi planlanıyor.
NTV Haber 01.12.2019 - 14:33| Son Güncelleme : 01.12.2019 - 14:41
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