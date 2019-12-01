Avustralya'da 'ilk cep telefonu tespit edebilen kamera'lar devreye girdi

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde dünyanin ilk "cep telefonu tespit edebilen" kameraları devreye girdi. Kameralarla direksiyon başında telefon kullanım oranını düşürerek, trafik kazalarının önüne geçilmesi planlanıyor.

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