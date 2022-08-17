Avustralya’da insan kaslarını taklit eden kumaş geliştirdi
Avustralya’da bir grup biyomedikal mühendis, insan vücudundaki kasları örnek alarak, hareket edebilen ‘akıllı kumaş’ üretti. Kendi ağırlığından 192 kat daha ağır nesneleri kaldırabilen akıllı kumaşlar, ulaşılması zor yerlere rahatlıkla ulaşabiliyor. Bir kaç yıl içinde şırıngasız ve kablosuz kontrol edilmesi hedeflenen akıllı kumaşların, engelli insanların tedavisinde kullanılması planlanıyor.
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