Ay, Jüpiter, Satürn ve Mars aynı karede

Ay, Jüpiter, Satürn ve Mars’ı 10 saat boyunca gözlemleyen ve videoya alan gönüllü turizm elçisi İsa Turan’ın 10 saatlik zaman dilimini 3 dakikaya sığdırdığı video izleyenlerin büyük beğenisini topladı. Turan’ın Karşıyaka sırtlarından 6 Haziran’ı 7 Haziran’a bağlayan gece çektiği görüntülerde saat 23.00 sıralarında Ay’ın dolunay halinde İzmir semalarında yükseldiği görülüyor. Gerçek saatin de zaman sayacı şeklinde yer altığı hızlandırılmış videoda, Ay’ın ardından sırasıyla Jüpiter, Satürn ve Mars gözle görülebilecek şekilde İzmir semalarında parıldıyor. Güneşin İzmir’i aydınlatmasıyla birlikte gezegenlerin gözden kaybolduğu video, bulutların dansıyla son buluyor.
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İHA 14.06.2020 - 10:00| Son Güncelleme : 14.06.2020 - 10:10
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