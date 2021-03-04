Ay seyahatinde yanında götüreceği 8 kişi arıyor

Elon Musk'ın Space X firmasının ilk uzay turisti, milyarder Japon girişimci Yusaku Maezawa olacak. Maezawa 2023'te kendisiyle beraber Ay seyahatine çıkacak 8 kişi seçeceğini duyurdu. 8 sanatçı götürme fikrinden vazgeçen Maezawa ‘‘Yaratıcı herhangi bir şey yapan herkese sanatçı denebilir. Bu yüzden dünyanın farklı noktalarından insanlara bu fırsatı vermek istiyorum’’ dedi.

NTV 04.03.2021 - 12:00 | Son Güncelleme : 04.03.2021 - 13:34

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