Bakan Kacır NTV'ye konuştu: Çinli firmaların fırsatları görmelerini sağladık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır NTV yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Kacır, "Çinli markaların Türkiye'ye yatırımı bizim için önemli. Çinli BYD 1 milyar dolara yakın bir yatırımla geliyor ve Togg en önemli referansımız oldu." dedi.

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