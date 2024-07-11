Bakan Kacır NTV'ye konuştu: Çinli firmaların fırsatları görmelerini sağladık
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır NTV yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Kacır, "Çinli markaların Türkiye'ye yatırımı bizim için önemli. Çinli BYD 1 milyar dolara yakın bir yatırımla geliyor ve Togg en önemli referansımız oldu." dedi.
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