BeiDou sistemi hayat kurtarıyor

Çin'in kurulumunu tamamladığı BeiDou Navigsyon Sistemi salgın ve afet dönemlerinde devreye girecek. Ulaşım, tarım ve hizmet sektöründe kullanılan sistem cep telefonu sinyallerinin olmadığı şartlarda devreye giriyor. Sistem sayesinde şimdiye dek 10 bin insanın hayatı kurtarıldı.

NTV 06.07.2020 - 16:53 | Son Güncelleme : 06.07.2020 - 17:05

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