Beyaz Kıta'ya dördüncü bilim seferi (Türk bilim insanları yeniden Antarktika'ya gidiyor)
Türkiye'nin Antarktika'ya düzenleyeceği 4'üncü sefer için geri sayım başladı. Şubatta başlayacak 4'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde farklı kurumlardan toplam 24 katılımcı "Beyaz Kıta"da çalışmalar yapacak. NTV ekibinden Pınar İlik Üçer, Antarktika Seferi Koordinatörü Doç. Dr. Burcu Özsoy ile konuştu.
30.01.2020 - 11:45| Son Güncelleme : 30.01.2020 - 11:50
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