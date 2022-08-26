Bir aşama daha tamamlandı: SİPER, testi başarıyla geçti
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Uzun menzilli hava savunma füze sistemimiz SİPER adım adım yükseliyor. SİPER son test atışında yüksek hızlı hedeflerde 100 kilometreyi gözüne kestirdiğini gösterdi. SİPER, bu vuruş başarısıyla bir aşamayı daha tamamladı" dedi.
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Anadolu Ajansı - DHA 26.08.2022 - 19:52| Son Güncelleme : 26.08.2022 - 19:54
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