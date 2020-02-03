Biyonik denizanaları okyanusları keşfedecek

ABD'li bilim insanları denizanalarını biyonik hale getirdi. Elektronik aksamlarla donatılan denizanaları, uzaktan kontrol edilebilecek, su altı dünyasını araştırarak bilgi toplayacak. Bilim insanları biyonik denizanalarının üzerine özel alıcıların yanı sıra küçük kameralar da yerleştirmeyi hedefliyor. İşte ayrıntılar... (Dünyanın Haberi, NTV)

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