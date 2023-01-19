Boston Dynamics'in insansı robotu Atlas, artık şantiyede çalışıyor
ABD'li şirket Boston Dynamics'in 2013'te tasarlamaya başladığı insansı robot Atlas, hünerlerini bu kez bir şantiyede sergiledi. Paylaşılan videoda Atlas'ın test amacıyla kurulan şantiyede, iskeleye çıkabilmek için tahta parçasıyla kendisine yol yaptığı görülüyor. Alet çantasını yukarıdaki bir işçiye atmayı başaran Atlas, dengesi bozulmadan ağırlık taşıyor, zıplıyor hatta takla atıyor.
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