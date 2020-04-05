Bu robot corona virüse geçit vermiyor

Corona virüs salgınının kontrol altına alınması için hastanelerdeki hijyen büyük önem taşıyor. Danimarka'da üretilen bir robot ise hastanelerin otomatik olarak virüslerden arındırılmasını sağlıyor. Böylece virüsün temizlik görevlilerine bulaşma riski ortadan kalkıyor.

NTV 05.04.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 05.04.2020 - 09:43

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