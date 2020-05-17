Cep telefonu ile corona virüs testi

Amerika Birleşik Devletleri'nde COVID-19 vaka oranları bir türlü kontrol altına alınamıyor. Dünyanın önde gelen eğitim kurumlarından Harvard Üniversitesi bünyesinde yapılan çalışmalarda cep telefonu kamerası ile 10 dakika içerisinde sonuç alınmasını sağlayacak bir tanı kiti üzerinde çalışılıyor. O ekipte bir de Türk araştırma görevlisi var. Genç Biomoleküler Mühendisi Eda Erdoğmuş hem yürütülen çalışmanın ayrıntılarını NTV ile paylaştı hem de "Türkiye'deki kurumlarla ortak bir çalışma yürütülebilir mi?" sorusunun yanıtını verdi.

NTV 17.05.2020 - 12:00 | Son Güncelleme : 17.05.2020 - 13:12

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