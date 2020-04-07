Cep telefonu kullanırken dikkat! (Corona virüs uyarıları)

Cep telefonları gün içersinde en çok dokunduğumuz eşyalardan. Yapısı itibariyle cep telefonları, virüs, bakteri ve mikro organizmaların barınması için en ideal ortam. Uzmanlar, elimizden düşürmediğimiz cep tellefonları konusunda uyarıyor. İşte ayrıntılar...

NTV 07.04.2020 - 09:28 | Son Güncelleme : 07.04.2020 - 09:59

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