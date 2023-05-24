ChatGPT'nin geliştiricileri: Yapay zeka nükleer silahlar kadar tehlikeli
Yapay zekanın korkutucu ilerleyişi birçok endişeyi de beraberinde getiriyor. Bu endişeyi taşıyanlar arasında onu geliştirenler de var. Dünyaca ünlü sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricileri, yapay zekanın insanlık için nükleer silahlar kadar büyük bir tehlike taşıdığı uyarısında bulundu. Uzmanlar, yapay zeka konusunda uluslararası güvenlik standartları getirilmesi ihtiyacına da vurgu yaptı.
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