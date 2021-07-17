Çin mavi sulara damga vurmaya hazırlanıyor

Çin bir yandan limanlarını akıllandırıyor, bir yandan da araştırma gemilerinin topladığı sonuçları değerlendiriyor. Denizlerden toplanan organizma örnekleri, açık sulardaki yaşama dair önemli kanıtlar sunuyor.

NTV 17.07.2021 - 16:15 | Son Güncelleme : 17.07.2021 - 16:22

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