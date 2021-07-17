Çin mavi sulara damga vurmaya hazırlanıyor

Çin bir yandan limanlarını akıllandırıyor, bir yandan da araştırma gemilerinin topladığı sonuçları değerlendiriyor. Denizlerden toplanan organizma örnekleri, açık sulardaki yaşama dair önemli kanıtlar sunuyor.
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NTV 17.07.2021 - 16:15| Son Güncelleme : 17.07.2021 - 16:22
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