Çin roketi yörüngeden çıktı: Yerleşim yerlerine düşme ihtimali kaç?

Çin'e ait bir roket yörüngeden çıktı; dünyaya yönelen parçalarının nereye düşeceği de belli değil. Peki roket parçalarının şehirlere, yerleşim alanlarına düşme ihtimali kaç? Tarihte benzer bir durumla karşılaşıldı mı? NTV ekibinden Baran Bila, Uçak-Uzay Yüksek Mühendisi Dr.Haluk Kul ile konuştu.

NTV 05.05.2021 - 16:32 | Son Güncelleme : 05.05.2021 - 16:46

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