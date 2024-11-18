Çin'de bir küçük robot, 12 büyük robotu kaçırdı
Çin'de bir robotik firmasının sergi salonuna giren robot, iletişime geçtiği 12 robotu "işlerini bırakmaya" ikna ederek kaçırdı. Robotun ikna kabileyiti, sosyal medyada büyük dikkat çekti.
Ağustos ayında yaşanan olayın görüntüleri, geçtiğimiz hafta Çin'in TikTok'u olarak bilinen Douyin platformunda viral oldu.
Küçük robotun büyük robotlardan birine “Mesai mi yapıyorsunuz?” diye sorduğu yanıt olarak da “Hiç işim bitmiyor” dediğini aktarılırken; küçük robot ise, “O zaman eve gitmiyor musunuz?” diye sorarak, “Eve git” komutuyla diğer robotları da dışarı çıkarmayı başardığı söylendi.
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