Çin'de deniz altı ve deniz üstü için yeni üretimler
Çin denizlere yatırım yapmaya devam ediyor. Hem deniz altı hem de deniz üstü için teknoloji üretimler hayata geçiyor. Çin'in yerli imkanlarla geliştiridiği dünyanın en büyük elektrikli yolcu gemisi seferlere başladı. Aynı zamanda Çin'in ilk akıllı deniz altı petrol ve gaz depolama merkezi hayata geçti.
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