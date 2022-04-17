Çin'de deniz altı ve deniz üstü için yeni üretimler

Çin denizlere yatırım yapmaya devam ediyor. Hem deniz altı hem de deniz üstü için teknoloji üretimler hayata geçiyor. Çin'in yerli imkanlarla geliştiridiği dünyanın en büyük  elektrikli yolcu gemisi seferlere başladı. Aynı zamanda Çin'in ilk akıllı deniz altı petrol ve gaz depolama merkezi hayata geçti.

Haberler - NTV 17.04.2022 - 14:22 | Son Güncelleme : 17.04.2022 - 14:34

TEKNOLOJİ HABERLERİ