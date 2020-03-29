Çin'de geliştirilen yapay zeka İtalya'da ilk kez denendi: 20 saniyede virüsü teşhis ediyor

Küresel salgının en çok can aldığı ülke olan İtalya'da araştırmacılar, corona virüs vakalarını tespit etmek için Çin'den yapay zeka ithal etti. Corona virüs'ün yol açtığı zatürreyi diğer türlerinden ayırt edebilen yapay zeka sayesinde 20 saniyede virüs teşhisi konabiliyor.

29.03.2020 - 08:06 | Son Güncelleme : 29.03.2020 - 08:19

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