Çin'de manyetik raylı tren (Tekno Hayat)

Geleceğin ulaşım modelleri arasında yer alan manyetik raya sahip olan trenler Çin'de test edilmeye başladı. Yapılan ilk testlerde hızı saatte 600km’ye ulaşan yeni tren, 1.5 kilometrelik yolu başarıyla katetti.
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NTV 18.07.2020 - 12:29| Son Güncelleme : 18.07.2020 - 12:45
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