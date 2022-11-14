Çin’de Tesla aracı kontrolden çıktı: 2 ölü, 3 yaralı
Çin’de Chaozhou şehrinde Tesla’ya ait Model-Y aracının park sırasında kontrolden çıkıp aşırı hızlanması sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde, Tesla aracı 2 motosikletliye ve 2 bisikletliye çarptıktan sonra duvara çarparak durabiliyor. Aracın kullanılamaz hale geldiği kazalara ilişkin görüntüleri inceleyen Tesla, hızlanırken fren lambalarının açık olmadığını ve frene basılıp basılmadığıyla ilgili şüpheleri olduğunu aktardı.
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