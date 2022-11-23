Çin’deki iPhone fabrikasında işçilere sert müdahale
Dünyanın en büyük İphone üretim tesisi olan Çin’deki Foxconn firmasında çalışan işçiler, söz verilen ödemelerin yapılmadığı gerekçesiyle sokağa çıktı. Virüse karşı beyaz koruyucu giysiler giyen onlarca güvenlik görevlisinin işçilere müdahalesi sert oldu. Sopalarla dövülüp yerde tekmelenen pekçok işçi gözaltına alındı.
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