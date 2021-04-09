Çinli firma robot ordusunu tanıttı

Çin'de Unitree adlı bir robotik firması, Aliengo adlı yeni robot köpeklerini tanıttı. Yaklaşık 26 kilo ağırlığında olan ve iki saate kadar güç sağlayan bir bataryaya sahip Aliengo, saniyede 3 metreden fazla mesafe katediyor.

ntv.com.tr 09.04.2021 - 13:51 | Son Güncelleme : 09.04.2021 - 14:15

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