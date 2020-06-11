Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''dijital farkındalık'' çağrısı

Hükümetin gündeminde dijital farkındalık var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti Genel Başkan Yadımcısı Mahir Ünal sosyal medya hesaplarından dijital farkındalığa ilişkin önemli mesajlar verdiler. Mesajlardaki ortak metin ise "Güvenlik"ti.

NTV 11.06.2020 - 09:18 | Son Güncelleme : 11.06.2020 - 11:42

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