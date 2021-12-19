Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Elon Musk’a tebrik

Türkiye’nin yeni uydusu Türksat 5B, ABD’nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü’nden başarıyla uzaya fırlatıldı. 35 yıl görev yapacak olan Türksat 5B Türkiye’nin uzaydaki 8. aktif uydusu oldu. Uyduyu uzaya taşıyan Space-X firmasına ait Falcon 9 roketiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da uydunun başarılı şekilde uzaya fırlatılmasının ardından bir video mesaj paylaşarak Space-X CEO’su Elon Musk'a teşekkür etti.
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