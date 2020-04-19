"Demir Adam" karantinada boş durmadı, zırhını tamamladı
Corona virüs nedeniyle Türkiye'de milyonlarca kişi eve kapandı ve zaman geçirebilmek için farklı etkinlikler arayanlar çoğunlukta... Özel bir üniversitede akademisyenlik yapan Tolga Özuygur'un bulduğu zaman geçirme yöntemi diğerlerine oranla biraz farklı. Özuygur, bundan yaklaşık 1 yıl önce 3D yazıcı ile Hollywood filmlerinin en meşhur karakterlerinden Demir Adam’ın zırhını yapmaya başlamıştı. Karantina günlerinde zırhı bitirdi. Tolga Özuygur, 3D yazıcısı ile sağlık çalışanlarına da siper üretti.
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NTV 19.04.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 19.04.2020 - 09:28
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