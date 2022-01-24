Dev teleskobun astrofizikçisi NTV'de

"Evrende başka bir hayat var mı?" Biliminsanları bu sorunun cevabını arıyor. İnsanoğlunu o sorunun cevabına biraz daha yaklaştırması beklenen James Webb teleskobu artık dünyadan 1,5 milyon kilometre uzaklıkta görev yapacağı yörüngeye ulaştı. İlk görüntüleri ne zaman gönderecek, dünya o görüntülerde ne görecek. NTV ekibinden Deniz Kİlislioğlu sordu, projenin kıdemli astrofizikçisi, Nobel ödüllü biliminsanı John Mather yanıtladı.

Haberler - NTV Haber 24.01.2022 - 20:46 | Son Güncelleme : 24.01.2022 - 21:02

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