Dev teleskobun astrofizikçisi NTV'de

"Evrende başka bir hayat var mı?" Biliminsanları bu sorunun cevabını arıyor. İnsanoğlunu o sorunun cevabına biraz daha yaklaştırması beklenen James Webb teleskobu artık dünyadan 1,5 milyon kilometre uzaklıkta görev yapacağı yörüngeye ulaştı. İlk görüntüleri ne zaman gönderecek, dünya o görüntülerde ne görecek. NTV ekibinden Deniz Kİlislioğlu sordu, projenin kıdemli astrofizikçisi, Nobel ödüllü biliminsanı John Mather yanıtladı.
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NTV Haber 24.01.2022 - 20:46| Son Güncelleme : 24.01.2022 - 21:02
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