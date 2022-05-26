Dijital dönüşüm gündemi 26 Mayıs 2022

NTV ekranlarındaki Dijital Dönüşüm Gündeminin bu haftaki konukları: Türk Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık ve Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata. Bugün 16.15te Burcu Kaya soruyor, iş dünyasının liderleri yanıtlıyor. SAPTurkiyenin katkılarıyla..
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