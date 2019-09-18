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Dijital Dönüşüm Zirvesi başladı (itelliDay)
18.09.2019 - 13:50

Her yerde dijital dönüşüm yaşanıyor... Sanattan ticarete, spordan insan kaynaklarına, satıştan finansa. Bu dönüşümün hayatımıza nasıl yansıdığı İstanbul'da Dijital Dönüşüm Zirvesi'yle masaya yatırılıyor. 40’tan fazla konuşmacı teknolojideki dönüşümü itelliDay'de ele alıyor. Başarılı dijital dönüşüm hikayelerinin anlatılacağı zirvede, yazılım dünyasını şekillendiren son gelişmeler de var.


SAP’ın Global Platin Partneri itelligence tarafından düzenlenen itelliDay, Ataşehir’deki Das Das’ta gerçekleştiriliyor. itelliDay'in tüm detayları NTV ekranlarından aktarılıyor.

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