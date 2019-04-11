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Dijital Dünyadan 11 Nisan 2019
11.04.2019 - 17:48

İnsansız hava aracı Drone'lar son dönemde sıkça gündemde yer alıyor ama bu kez farklı bir amaçla... Drone'larla teslimat hizmeti başlıyor. Ayrıntıları nedir? Twitter kurucusu aldığı 1 Dolar 40 Sent maaşıyla gündemde. Neden 1 Dolar 40 Sent? Google'la ilgili çarpıcı bir iddia gündemde. Buna göre Google, kullanıcılarının dosyaları arasında izinsiz suç delili araması yaparak, bulduğu kanıtları devlete teslim ediyor? Nedir ayrıntılar? Bir fişlemeden söz edilebilir mi? Yapay zeka konusunda her geçen gün yeni bir gelişme sağlanırken, yapay zeka için bir de etik rehberi hazırlanıyor. Bu rehberin içeriği nedir? Tüm bu soruların cevaplarını ve dijital dünyadan son gelişmeleri Doğuş Yayın Grubu Dijital Medya Direktörü Can Birsay, NTV'de anlattı.

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Soru&Cevap: Kara delik nasıl görüntülendi?

 11.04.2019 - 14:14
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Kara delik fotoğrafı neden bulanık?

 10.04.2019 - 19:35
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Kara delik ilk kez görüntülendi (Bilim insanları açıkladı...

 10.04.2019 - 16:21
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İlk kara delik fotoğrafı ... (8 teleskoptan toplanan veri...

 10.04.2019 - 14:24

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