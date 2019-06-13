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Dijital Dünyadan 13 Haziran 2019
13.06.2019 - 17:52

Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg'ün, "Milyarlarca kişinin kişisel verilerini çaldığını" itiraf ettiği "sahte" video, yine kendisine ait olan Instagram'da yayınlandı. Deniyor ki "Zuckerberg kendi zehrinin tadına bakıyor." Bu konuda çözüm üretmeye yönelik çalışmalar ne aşamada? Uçan taksi rekabeti hızlandı. Ticari uçuşlar ne zaman başlayacak? Dünyanın en değerli markası değişti. Apple artık ikinci sırada. Peki birinci kim? Dijital dünyada en çok konuşulan başlıkları Doğuş Yayın Grubu Dijital Medya Direktörü Can Birsay anlattı.

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