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Dijital Dünyadan 14 Mart 2019
14.03.2019 - 16:45

İstanbul'da yapay zeka zirvesi düzenlendi. Teknolojinin önde gelen firmaları, yapay zekanın geldiği boyutları ele aldı. Yapay zeka neleri değiştiriyor, en büyük yatırım alanları nereler? Zirveye katılım nasıldı, neler konuşuldu? Etiyopya'da 157 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının ardından, uçuşlarda yapay zekanın kullanımına ilişkin tartışmalar gündemde. Pek çok ülke bu uçakların uçuşunu askıya aldı. Ardından Boeing'den de uçuşların geçici olarak durdurulması tavsiyesi geldi. Zirvede bu konu da gündeme geldi mi? Tüm bu soruların cevaplarını ve dijital dünyadan son gelişmeleri Doğuş Yayın Grubu Dijital Medya Direktörü Can Birsay, NTV'de anlattı.

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