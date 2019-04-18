Dijital Dünyadan 18 Nisan 2019

18.04.2019 - 18:15

Teknoloji şirketlerinde bu sene halka açılma furyası yaşanıyor. Peki listede hangi şirketler var? Gözler yine Facebook'ta... 30 Mayıs'ta yönetim kurulu oylaması yapılacak ve ceo olarak Mark Zuckerberg dışında birini görmek isteyen hissedarlar olduğu söyleniyor. Peki ayrıntılar neler? Yapay zeka bu kez de tasarladığı spor dalı ile gündemde... Peki ''Hız kapısı'' adındaki bu spor nasıl oynanıyor? Tüm bu soruların cevaplarını ve dijital dünyadan son gelişmeleri Doğuş Yayın Grubu Dijital Medya Direktörü Can Birsay, NTV'de anlattı.