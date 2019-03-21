Dijital Dünyadan 21 Mart 2019

21.03.2019 - 17:11

Güney Kore'de yaşanan casus kamera skandalı gündemin ilk sıralarında. Nedir ayrıntıları? ABD Başkanı Trump'ın da dahil olduğu ve sonunda Facebook'un özür dilediği süreçte neler yaşandı? 100 milyar Dolar kişisel serveti olanlar kulübünün artık iki üyesi var. Jeff Bezos'un ardından Bill Gates'in serveti de 100 milyar Dolar’ı aştı. Listede başka kim var? Google’ın Avrupa Birliği'nden iki yılda aldığı ceza toplamı 9 milyar Dolar’ı geçti. Gerekçe nedir? Tüm bu soruların cevaplarını ve dijital dünyadan son gelişmeleri Doğuş Yayın Grubu Dijital Medya Direktörü Can Birsay, NTV'de anlattı.