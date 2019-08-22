Dijital Dünyadan 22 Ağustos 2019

22.08.2019 - 17:40

Facebook, kullanıcılara ait verilerin güvenliği ile ilgili konularda eleştiriler almıştı. şimdi kullanıcı verileriyle ilgili yeni bir adım atılıyor. nasıl bir adım söz konusu? Yapay zeka teknolojisi artık hayatın her alanında. işaret dili ile iletişim de bu alanlardan biri. İşaret dilini anlayan ve seslendiren uygulamalar geliştirildi. nedir bu konudaki ayrıntılar? Teknolojideki gelişmeler sağlığımızla ilgileri bilgileri yakından takip etmemize de imkan tanıyor. Ter analiziyle anlık sağlık kontrolü yapan yeni bir teknolojiden söz ediliyor? nasıl yapılıyor bu analiz? Uzay yarışında yeri bir adım. Rusya, insansı robot "Fedor"u uzaya gönderdi. Fedor, uzay görevinde neler yapacak, nasıl bir katkı sağlayacak? Dijital dünyadan yeni gelişmeleri Doğuş Yayın Grubu Dijital Medya Direktörü Can Birsay anlattı.