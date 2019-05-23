Dijital Dünyadan 23 Mayıs 2019

Baharat tadımı yapabilen elektronik dil geliştirildi. Özelliği nedir? İnsansız hava araçlarının kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Avustralya’nın ardından Finlandiya’da da drone ile teslimat dönemi başladı. Nasıl çalışıyor? İnsansız tır'larla posta servisi testleri başladı. Ayrıntılar nedir? İnsansız otomobilden çıkan “insansı” teslimat robotuyla kurye hizmeti... Çin-ABD rekabeti ve arada kalan teknoloji devlerinin durumu ne? Tüm bu soruların cevaplarını ve daha fazlasını Doğuş Yayın Grubu Dijital Medya Direktörü Can Birsay anlattı.