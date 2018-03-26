Dijital Dünyadan 26 Mart 2018

Facebook kullanıcılarının bilgilerinin seçim kampanyalarında kullanıldığının ortaya çıkması üzerine bir dönem sessiz kalan kurucusu ve başkanı Mark Zuckenberg, gazetelere tam sayfa ilan vererek özür diledi. Ve Facebook olayı, buralarda varsak eğer, özel hayatımıza ilişkin bilgilerin ne kadar güvenli olduğuna dair kocaman tekinsiz bir soruyu sordurdu. Bu bölümde Doğuş Yayın Grubu Digital Medya Grup Direktörü Can Birsay ile 'Facebook hakkımızda neleri, ne kadar biliyor?' sorusunun yanıtı ele alındı.