Dijital Dünyadan 27 Haziran 2019

27.06.2019 - 17:13

Facebook'un kripto parası Libra gündemdeki yerini koruyor. Libra'nın halen işlem gören Bitcoin'lerden farkı ne olacak? Amerika Birleşik Devletleri ile Çin her alanda yarış halinde. Teknoloji de bu yarışın en hararetli olduğu sektörlerden. Robot ve yapay zeka teknolojisinde her gün bir yenilik haberi alıyoruz. Bir yandan insan iş gücünün darbe alacağı endişeleri var. Nasıl tahminler yapılıyor geleceğe yönelik? Dijital dünyada en çok konuşulan başlıkları Doğuş Yayın Grubu Dijital Medya Direktörü Can Birsay anlattı.