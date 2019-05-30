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Dijital Dünyadan 30 Mayıs 2019
30.05.2019 - 17:47

Akıllı telefon bağımlılığı ciddi bir sorun haline gelmiş durumda. Bir araştırmaya göre, her 3 gençten 1’i uykusundan uyanıp telefonunu kontrol ediyor. Araştırmada başka hangi veriler dikkat çekiyor? Son dönemde sıkça konuştuğumuz başlıklardan biri Facebook'un yönetimine ilişkin tartışmalar. Genel kurulda bir oylama yapılmaya çalışılacağı belirtiliyor. Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg gücünü kaybedebilir mi? Google Ceo’sunun bonusları geri çevirmesi de öne çıkan başlıklardan. Bu konu neden bu kadar dikkat çekiyor? Tüm bu soruların cevaplarını ve daha fazlasını Doğuş Yayın Grubu Dijital Medya Direktörü Can Birsay anlattı.

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