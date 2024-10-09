Discord'a erişim engeli: Sosyal medyada çocukları nasıl koruruz?
Son zamanlarda meydana gelen saldırganlık olayları gözleri sosyal medya platformlarını çevirdi. İnternette tacizden şantaja kadar her türlü suç işleniyor. Mağdurların da faillerin de çoğu çocuk yaşta. Peki, çocuklar evdeki odalarında sokakta olduklarından çok daha tehlike altında mı? Aileler nasıl önlemler almalı? Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, NTV yayınında konuya ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.
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