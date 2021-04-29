Drone taksi ilk kez müşterileriyle uçtu

Çin'de sürücüsüz drone taksi, iki yolcusuyla uçuş gerçekleştirdi. Yolcuların varış noktasına gitmeleri için sadece bir düğmeye basmaları yeterli oldu. Saatte 130 km hız yapabilen drone taksi, tek şarj ile 21 dakika uçabiliyor.
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NTV 29.04.2021 - 10:07| Son Güncelleme : 29.04.2021 - 10:24
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