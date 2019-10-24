Dünyaca ünlü 225 influencer İstanbul’da buluştu

Hem yerli hem de yabancı influencer'lar İstanbul'da düzenlenen etkinlikte buluştu. Programa 30 farklı ülkeden sosyal medya içerik üreticisi katıldı. Açılışta konuşma yapan İletişim Başkanlığı Kamu Diplomasisi Dairesi Başkanı Ömer Faruk Tanrıverdi, sosyal medyanın gücüne değindi. Tanrıverdi, Türkiye’nin farklı kültürlere ev sahipliği yaptığını belirtti. Etkinlik, illüzyonist Aref Ghafouri'nin gösterisi ile tamamlandı. Ayrıca dünyanın önde gelen Influencerları, önümüzdeki günlerde yurdu gezerek, takipçilerine Türkiye’nin güzelliklerini tanıtacak.





