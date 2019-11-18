Dünyanın en zengini artık Jeff Bezos değil

Uzun zamandır 'Dünyanın en zengini listesi'nde ilk sırada yer alan Jeff Bezos, birinciliği Microsoft'un sahibi Bill Gates'a kaptırdı. Bloomberg'in haberine göre, şirketlerinin hisselerinde oluşan son hareketlerle birlikte Bill Gates'in kişisel serveti 110 milyar dolara çıktı. Jeff Bezos'un kişisel serveti ise 109 milyar dolar seviyesinde kaldı. ABD Savunma Bakanlığı'nın bulut teknolojisi ihalesini Bezos'un firması Amazon yerine Gates'in firması Microsoft'a vermesi hisse hareketlerinde etkili oldu. Gates, 25 Ekim tarihinde kısa bir süre için yine Bezos’u geçmişti.
18.11.2019 - 16:55| Son Güncelleme : 18.11.2019 - 17:03
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