Elon Musk, insan beynine çip takacak

Milyarder girişimci Elon Musk'ın "Beyin Çipi" projesi için önemli bir dönemeç geride kaldı. Şirket insanlı testler için Amerikan makamlarından izin aldıklarını açıkladı. Çip sayesinde gelecekte felçli hastaların düşünce gücüyle kaslarını hareket ettirip yürüyecekleri, düşünce gücüyle cep telefonu kullanabilecekleri iddia ediliyor.
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