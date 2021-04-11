Elon Musk'ın Neuralink'i işe yaradı: Maymun beyin gücüyle oyun oynadı
Milyarder girişimci Elon Musk’ın beyin çipi projesi ‘Neuralink’, bir maymun üzerinde test edildi. 9 yaşındak Pager adlı maymun, düşünce gücüyle video oyunu oynamayı başardı. Musk, beyin çipi sayesinde gelecekte felçli hastaların düşünce gücüyle kaslarını hareket ettirip yürüyebileceklerini savunuyor.
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NTV 11.04.2021 - 15:26| Son Güncelleme : 11.04.2021 - 18:37
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